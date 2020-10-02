تركيا تعلن استعدادها تقديم المساعدة العسكرية لأذربيجان.. وأرمينيا تحذر من “إبادة”

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “مواصلة الكفاح حتى تحرير قره باغ من الاحتلال”، مشيراً إلى أن “الجيش الاذربيجاني حرر مناطق عديدة”. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن “أذربيجان لم تتقدم بطلب إلى تركيا للحصول على مساعدة عسكرية”، مؤكدا في الوقت نفسه أن “أنقرة ستوفرها إذا اقتضت الحاجة”.

ودعا وزير الخارجية التركي، في تصريح صحفي خلال زيارته لإيطاليا، أرمينيا إلى مغادرة منطقة قره باغ، مضيفاً “نحن شعب واحد مع الأذربيجانيين، وليس هناك شيء طبيعي أكثر من أن نكون بجانبهم. أذربيجان لديها القدرة على القتال بشكل مستقل من أجل أراضيها”. وأضاف وزير الخارجية التركي في تصريحه، إن “السلام سيكون مفيد للجميع، وقبل كل شيء لأرمينيا نفسها، وعلى من يدعم أرمينيا أن يطالبها بإنهاء احتلال أراضي أذربيجان”، حسب قوله.

رئيس حكومة أرمينيا: هدف تركيا في قره باغ إبادة الأرمن هناك

من جهته، أكد رئيس حكومة أرمينيا نيكول باشينيان، أن “هدف تركيا في منطقة قره باغ المتنازع عليه بين بلاده وأذربيجان لا يزال ثابتا منذ أكثر من قرن، وهو إبادة السكان الأرمن هناك”. وحذر باشينيان، في حوار مع صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، من أن “التصعيد الحالي في قره باغ أخطر مما كان في نيسان/أبريل عام 2016،” مرجحا أن “تركيا، وليس أذربيجان، هي صاحبة القرار في الكثير من المسائل المهمة بشأن المنطقة المتنازع عليها”.

وذكّر رئيس الحكومة الأرمنية أن أنقرة “ترغب في تعزيز دورها في جنوب القوقاز وتغيير الوضع القائم منذ أكثر من قرن، بهدف بناء امبراطورية تشبه سلطنة، ما قد يؤدي إلى إشعال حريق في المنطقة بأكملها”. ودعا باشينيان العالم إلى “إدراك ما يجري في المنطقة المتنازع عليها وخطورة النهج الذي تسلكه تركيا”، محذرا من أنه “إن لم يحدث ذلك فإن عواقب النزاع ستخرج عن حدود قره باغ”. وأعلن رئيس الوزراء الأرمني عن “امتلاك بلاده أدلة تثبت تقديم تركيا دعما عسكريا مباشرا إلى أذربيجان في قره باغ، بما يشمل إمداد أنقرة لباكو بأسلحة ومعدات قتالية ومستشارين عسكريين”. ودعا باشينيان المجتمع الأمريكي إلى إدراك أن “مقاتلات من طراز “إف-16″ مصنوعة في الولايات المتحدة وتابعة لسلاح الجو التركي تشارك في الهجمات الجوية على قره باغ”.

وشدد باشينيان على “ضرورة أن توقف أذربيجان وتركيا الأعمال القتالية”، مضيفاً أنه “لا يمكن أن تنزع جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد سلاحها، لأن ذلك سيؤدي إلى إبادة، وسيواجه سكانها خطرا وجوديا”. وأكد رئيس الوزراء الأرمني أن “المفاوضات ضمن إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي السبيل الوحيد لتسوية النزاع”، مشيرا إلى أن تركيا “لم تعد تستطيع الاضطلاع بدور الوسيط بسبب نهجها المنحاز والعدائي”.

المصدر: سبوتنيك