أردوغان: سيتواصل الكفاح حتى تحرير قره باغ من الاحتلال والجيش الاذربيجاني حرر مناطق عديدة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2020 - 16:02

أردوغان: سيتواصل الكفاح حتى تحرير قره باغ من الاحتلال والجيش الاذربيجاني حرر مناطق عديدة (سبوتنيك)

منذ 3 mins 2 October، 2020
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