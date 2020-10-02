رئيس الجامعة اللبنانية يعلن اقفال جميع وحدات وفروع ومراكز الجامعة اللبنانية اعتباراً من صباح يوم الاثنين 5/10/2020 ولغاية صباح الاثنين 12/10/2020 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2020 - 16:02

رئيس الجامعة اللبنانية يعلن اقفال جميع وحدات وفروع ومراكز الجامعة اللبنانية اعتباراً من صباح يوم الاثنين 5/10/2020 ولغاية صباح الاثنين 12/10/2020

منذ 8 mins 2 October، 2020
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