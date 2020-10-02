وزير الدفاع التركي: دعوة مجموعة مينسك للهدنة في قره باغ غير مقنعة

وصف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الجمعة، دعوة الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول وقف إطلاق النار في قره باغ بأنها “غير مقنعة”. ونقلت صحيفة “صباح” عن وزير الدفاع التركي قوله “دعوات الهدنة ممن لم يتمكن على مدى سنين من إيجاد حل لمطالب أذربيجان العادلة حول قرة باغ ليست مقنعة كما أنها ليست صادقة”.

هذا ودعا الرؤساء الروسي، فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون، المشاركون في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن التسوية في قره باغ ، الطرفين المتنازعين يوم أمس الخميس إلى إنهاء الاشتباكات وبدء المفاوضات دون شروط مسبقة .

وزير الروسي سيرغي لافروف بحث أمس الخميس مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو التصعيد العسكري بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم قره باغ ، وشددا على “عدم جواز انخراط مسلحين أجانب في الصراع”.

المصدر: سبوتنيك