دعا رئيس “المجلس العام الماروني” في لبنان وديع الخازن “لإقتناص فرصة الترسيم الحدودي وتشكيل حكومة إنقاذية لتكون على جهوزية تامة لدعم هذا الحدث وترتيب البيت الداخلي”.

وقال الخازن الجمعة “التطورات الأخيرة على ترسيم الحدود مفصلية بكل المعايير والمقاييس”، وتابع “رئيس مجلس النواب نبيه بري وضع إطارا محكما لترسيم حدودنا البحرية الإقتصادية والبرية وأصبح الأمر على جانب كبير من الأهمية وهو ينبئ بفصل حاسم على هذا الصعيد”.

ورأى الخازن انه “لأمر يستحق منا التنبه لما سيلي من إجراءات تستلزم التأهب لدعم هذا التوجه الذي سيتابعه بدقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحسب المادة 52 من الدستور”، واضاف “علينا إعداد العدة اللازمة لئلا نضيع هذه الفرصة النادرة لإخراج لبنان من الحالة المزرية التي وصل إليها على كل الأصعدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام