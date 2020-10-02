الفوعاني: المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود مع فلسطين انتصار على الغطرسة الصهيونية

قال رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني إن “ما أعلنه الرئيس بري بشأن إطار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البرية والمائية، مع فلسطين المحتلة هو انتصار تاريخي على الغطرسة الصهيونية وتأكيد أن المقاومة هي خط الشرفاء على امتداد عالمنا المقاوم”.

ولفت الفوعاني الجمعة الى ان “القوة المتمثلة بالمقاومة والجيش والشعب استطاعت ان تمنع استضعاف لبنان، ولذلك لم نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا”، وتابع “هذا الاتفاق سيشكل انتصارا لقضايا أمتنا”، واكد ان “ما حصل هو هزيمة للغطرسة الصهيونية المستمرة وامل للشعوب أن تأخذ بأسباب النصر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام