الفوعاني: المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود مع فلسطين انتصار على الغطرسة الصهيونية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2020 - 16:00

الفوعاني: المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود مع فلسطين انتصار على الغطرسة الصهيونية

منذ 1 ساعة 2 October، 2020
مصطفى الفوعاني
لبنان

قال رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني إن “ما أعلنه الرئيس بري بشأن إطار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البرية والمائية، مع فلسطين المحتلة هو انتصار تاريخي على الغطرسة الصهيونية وتأكيد أن المقاومة هي خط الشرفاء على امتداد عالمنا المقاوم”.

ولفت الفوعاني الجمعة الى ان “القوة المتمثلة بالمقاومة والجيش والشعب استطاعت ان تمنع استضعاف لبنان، ولذلك لم نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا”، وتابع “هذا الاتفاق سيشكل انتصارا لقضايا أمتنا”، واكد ان “ما حصل هو هزيمة للغطرسة الصهيونية المستمرة وامل للشعوب أن تأخذ بأسباب النصر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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