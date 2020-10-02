وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن: نحن مع حقوق المستشفيات لكن نحن امام وضع صعب… وانا مصر على الاستمرار بدعم الدواء – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2020 - 14:32

وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن: نحن مع حقوق المستشفيات لكن نحن امام وضع صعب… وانا مصر على الاستمرار بدعم الدواء

منذ 12 mins 2 October، 2020
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