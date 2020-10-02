أنقرة: سنواصل تقديم التدريب والدعم الاستشاري للحكومة الليبية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن “أنشطة التدريب والمساعدة والدعم الاستشاري ستستمر لحكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها من قبل الأمم المتحدة”. وأوضحت الوزارة عبر حسابها في “تويتر” الجمعة، أن اتفاقية تحديد مناطق الصلاحية البحرية (بين تركيا وحكومة الوفاق) تم تسجيلها من قبل الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة “ستستمر علاقاتنا متعددة الأوجه مع ليبيا والتي تستند الى 500 عام، وستستمر أنشطة التدريب والمساعدة والدعم الاستشاري لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة”.

ويوم أمس الخميس، سجلت الأمم المتحدة، مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. ووفقًا لشهادة التسجيل الصادرة عن الأمم المتحدة، فإن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، صدق يوم 30 أيلول/سبتمبر المنصرم على مذكرة التفاهم بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج. وتتعلق المذكرة الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

المصدر: روسيا اليوم