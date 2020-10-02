السيد فضل الله: لتعزيز لغة الحوار والتواصل والثقة بين اللبنانيين

دعا السيد علي فضل الله “تعزيز لغة الحوار والتواصل والثقة بين طوائف لبنان ومذاهبه ومواقعه السياسية وأن يتوافق اللبنانيون على صيغة جديدة تخرج هذا البلد من أتون الطائفية والمذهبية والعشائرية إلى رحاب دولة المواطنة والإنسان”.

وطالب السيد فضل الله في خطبة صلاة الجمعة التي القاها في مسجد الامامين الحسنين(ع) في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت “القوى السياسية أن تقوم بمسؤوليتها تجاه من حملوهم مسؤوليتهم بإخراجهم من معاناتهم التي تتفاقم يوما بعد يوم وألا يكتفوا بتسجيل النقاط بعضهم على بعض أو بتحميل كل طرف المسؤولية للطرف الآخر”، وتابع “لقد شبع اللبنانيون من تبادل الاتهامات ومن الردود والردود المضادة ومن الوعود التي أغرقتهم بها القوى السياسية”.

وقال السيد فضل الله “نبقى في اتفاق الإطار لترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، لنؤكد أهمية الوصول إلى حل يؤدي إلى استعادة لبنان ثروته الغازية والنفطية لمعالجة أزماته الاقتصادية”، واضاف “نحن في هذا المجال ندعو اللبنانيين إلى الوعي وإلى الوحدة والتماسك في هذه المعركة الجديدة والتي لن تكون سهلة مع عدو ماكر وغادر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام