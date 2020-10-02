الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى وقف تدخلها في نزاع قره باغ

دعا رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي تركيا إلى التوقف عن التدخل في النزاع المسلح الجاري في إقليم قره باغ، والبدء في لعب دور بناء لتهدئة الوضع هناك. صرح بذلك خلال مؤتمر صحفي، رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في ختام اليوم الأول من قمة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقال ميشيل ردا على سؤال من الصحفيين حول أعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدى وصوله إلى القمة عن نقل مسلحين سوريين إلى قره باغ عبر تركيا “يجب على الجميع أن يلعبوا دورا بناء أكثر للإسهام في خفض التصعيد. نحن نريد أن يتوقف التدخل الخارجي، إنه يعقد الوضع”.

وبحسب بيان القمة الأوروبية، فإن “المجلس الأوروبي يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية، ويحث الأطراف على إعادة تأكيد التزامها مجددا بوقف دائم لإطلاق النار، وحل سلمي للصراع”. وشدد البيان على أن “الخسائر في الأرواح والخسائر في صفوف المدنيين أمر غير مقبول. ولا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع، ولا أي تدخل خارجي. ويجب على أذربيجان وأرمينيا البدء في مفاوضات موضوعية دون شروط مسبقة”.

وأعرب المجلس الأوروبي عن “دعمه لرؤساء الدول المشاركة في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ويطلب من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (جوزيب بوريل) دراسة المزيد من دعم الاتحاد الأوروبي لعملية التسوية” في قره باغ.

المصدر: روسيا اليوم