الدفاع الأرمنية: جرحى جراء قصف قوات أذربيجان مدينة خانكندي عاصمة جمهورية قره باغ المعلنة ذاتياً (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2020 - 14:32

الدفاع الأرمنية: جرحى جراء قصف قوات أذربيجان مدينة خانكندي عاصمة جمهورية قره باغ المعلنة ذاتياً (روسيا اليوم)

منذ 38 mins 2 October، 2020
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