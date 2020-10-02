الشيخ علي الخطيب: لبنان مهدد من الارهابين الصهيوني والتكفيري

أكد نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب في رسالة الجمعة ان “لبنان يمر بمرحلة خطيرة جدا على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي والمعيشي تستدعي ان يستشعر السياسيون خطورتها ولجم تداعياتها تفاديا للانهيار والسقوط في الهاوية لا سمح الله”.

وطالب الشيخ الخطيب “بالإسراع بتشكيل حكومة إصلاحية انقاذية تجسد الشراكة وتعيد الثقة بلبنان وتستعيد المال العام المنهوب وتعزز النقد الوطني وتفرج عن أموال المودعين في المصارف”، ودعا “السياسيين الى “ان يعودوا الى طاولة الحوار الوطني للتشاور والتباحث في افضل الصيغ الدستورية التي تحقق نظاما عادلا ينتج عدالة اجتماعية ومساواة بين المواطنين”.

وقال الشيخ الخطيب “إننا بأمسّ الحاجة الى تمتين وحدتنا وعدم السماح لاعدائنا بالتسلل الى نسيجنا الوطني”، ولفت الى ان “لبنان مهدد من الارهابين الصهيوني والتكفيري اللذين يتكاملان في الأهداف والوسائل لضرب لبنان وانهاك مقومات قوته المتمثلة بوحدة شعبه المتمسك بالجيش والمقاومة في معركة الدفاع عن لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام