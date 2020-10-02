ردود الفعل العالمية على إصابة ترامب وزوجته بفيروس كورونا

تردد صدى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إصابته وزوجته بفيروس كورونا عبر وسائل الإعلام العالمية والأسواق المالية، وسارع العديد من الزعماء والمسؤولين للتعليق على ذلك. ومن بين المعلقين نجد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهو أول زعيم عالمي يدخل المستشفى بعد إصابته بكوفيد-19.

وتمنى جونسون الشفاء العاجل لترامب وزوجته ميلانيا قائلاً على “تويتر” “أفضل تمنياتي للرئيس ترامب والسيدة الأولى.. أتمنى لهما الشفاء العاجل من فيروس كورونا”. كما تمنى الكرملين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته الشفاء العاجل، بحسب ما جاء على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف.

وبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية إلى نظيره الأمريكي متمنيا له فيها الشفاء العاجل بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد.

بدوره، بعث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، بأمنياته بالشفاء لهما، وكتب على “تويتر” “خالص أمنياتي للرئيس ترامب وزوجته بالشفاء العاجل والتام”.

كذلك، قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، في تغريدة “أنا وكارين (زوجته) نرسل حبنا وصلواتنا لصديقينا العزيزين الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب. ننضم إلى الملايين في جميع أنحاء أمريكا في الصلاة من أجل شفائهما الكامل والعاجل. بارك الله فيك سيدي الرئيس ترامب وسيدتنا الأولى الرائعة ميلانيا”.

من جهتها، قالت المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال “هذا يوضح أن الفيروس لا يستثني أحدا، بما في ذلك أولئك الذين أبدوا شكوكهم. أتمنى له الشفاء العاجل”. وقال نتنياهو في تغريدة له “مثل ملايين الإسرائيليين، أنا وسارة نفكر في الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ونتمنى لأصدقائنا الشفاء التام والسريع”.

كما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال الرئيس المصري في منشور على صفحته بـ”فيسبوك”: “خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى، وأن يتجاوزا هذه المرحلة بسرعة للعودة بكامل الصحة والعافية لمواصلة قيادة جهود الولايات المتحدة المقدرة نحو العمل على مكافحة هذا الفيروس على مستوى العالم لصالح الإنسانية جمعاء، حفظ الله شعوبنا وكافة شعوب العالم”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد أعلن اليوم الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا. وقال ترامب في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ثبتت إصابتنا بـ COVID-19. سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور. سوف نتجاوز هذا معا”. وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي أنه خضع وزوجته لفحوصات الفيروس وبانتظار نتيجة المسحة، وذلك بعد إصابة مستشارة البيت الأبيض هوب هيكس بكورونا.

المصدر: روسيا اليوم