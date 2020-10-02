الطقس غدا السبت غائم مع احتمال أمطار خفيفة شمالا ليل السبت الأحد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الخميس غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار درجات الحرارة، كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة خاصة شمال البلاد ليل السبت / فجر الأحد.

– الحالة العامة: طقس خريفي معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط .

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في بعض المناطق وضباب على المرتفعات.

– السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار درجات الحرارة، كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة خاصة شمال البلاد ليل السبت / فجر الأحد.

– الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

– الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 20 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة، في الداخل من 13 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية