رئيس الوزراء الأرميني: يريفان يمكن أن تثبت مشاركة تركيا في قيادة الهجوم على قره باغ (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2020 - 13:02

رئيس الوزراء الأرميني: يريفان يمكن أن تثبت مشاركة تركيا في قيادة الهجوم على قره باغ (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 2 October، 2020
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