الهند تسجل 1095 حالة وفاة وأكثر من 80 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2020 - 11:28

الهند تسجل 1095 حالة وفاة وأكثر من 80 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

منذ 25 mins 2 October، 2020
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