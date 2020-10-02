تسجيل 9412 إصابة كورونا جديدة في روسيا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 9412 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 2704 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1194643 إصابة. وجاء في بيان مقر العمليات “تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 9412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 1194643 “.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 2704، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 302 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وتابع المقر في بيانه “غادر 6054 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 970296 شخصا”. وأشار المقر إلى تسجيل 186 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 21077 شخصا.

هذا وأعلنت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين في روسيا “روس بوتريبنادزور”، يوم الأربعاء، أنه تم إجراء أكثر من 46 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19″ في روسيا. ويخضع 219 ألف مواطن للإشراف الطبي للاشتباه في إصابتهم بـ ” كوفيد-19″.

المصدر: سبوتنيك