وزارة الصحة في #غزة تسجل 109 إصابة جديدة بفيروس كورونا و110 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2020 - 11:28

وزارة الصحة في #غزة تسجل 109 إصابة جديدة بفيروس كورونا و110 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 27 mins 2 October، 2020
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