النائب الحاج حسن: رفع الدعم عن بعض السلع الاساسية قد يؤدي إلى مخاطر أمنية اقتصادية واجتماعية

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن ان “المطلوب اليوم التعاون بين الافرقاء وعدم رمي المسؤوليات على بعضنا البعض من اجل إيجاد مخارج في ظل الظرف الصعب الذي نعيشه.

واشار في حديث لاذاعة النور الى ان “النظام الصحي في لبنان وصل إلى مرحلة صعبة”. ولفت ان ” التعرفة في المستشفيات لم تتغير منذ سنوات ولها الفا مليون ليرة على الدولة، و في حال رفعت المستشفيات التعرفة عندها تستطيع وزارة الصحة التصرف معها”.

واعتبر الحاج حسن ان ” رفع الدعم عن بعض السلع كالطحين والمحروقات والأدوية قد يؤدي إلى مخاطر أمنية اقتصادية واجتماعية وسنصل الى كارثة كبيرة جدا.

المصدر: اذاعة النور