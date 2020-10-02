أ.ف.ب: تراجع البورصات الأوروبية بعد إعلان إصابة #ترامب بكوفيد-19 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2020 - 11:28

أ.ف.ب: تراجع البورصات الأوروبية بعد إعلان إصابة #ترامب بكوفيد-19

منذ 1 ساعة 2 October، 2020
أخبار موقع المنار

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