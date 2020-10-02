مساعد قائد القوة البحرية الايرانية: لن نسمح للعدو بأن يقوم بتحركات ضد مصالحنا

أكد مساعد قائد القوة البحرية الايرانية للشؤون التنسيقية الأدميرال حمزة علي كاوياني أن “هذه القوة حاضرة بنشاط في ساحة الدفاع عن مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية ولن تسمح للعدو بالقيام بتحركات ضد مصالح البلاد”.

وفي تصريح ادلى به الخميس، أشار الأدميرال كاوياني الى دور القوة البحرية البارز في فترة الدفاع المقدس (1980-1988) في التصدي للحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسامية الايرانية،قائلاً إن “القوة البحرية الايرانية تمكنت من تدمير القوة البحرية لنظام البعث العراقي خلال 67 يوماً بحيث لم تستطع استعادة قواها حتى نهاية الحرب”.

ونوّه الى أن “القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية تمكنت في فترة الحرب من قطع صادرات النفط العراقي ومنع الواردات اليه”، مضيفاً أن “القوة البحرية كانت تقوم بتفتيش السفن المشتبه بحمل مساعدات لنظام البعث”.

ونوّه الى مرافقة القوة البحرية للسفن التجارية الايرانية، مضيفاً “لقد قمنا خلال فترة الدفاع المقدس بمرافقة اكثر من 10 الاف سفينة تجارية لنا وكان ذلك في الواقع عملا عظيما لم يحدث مثله في الحروب البحرية سوى في مرحلة الدفاع المقدس”.

وأكد أن القوة البحرية اليوم حاضرة بفخر وفاعلية في ساحة الدفاع عن مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية ولن تسمح للعدو بالقيام باي تحركات ضد مصالح البلاد، مضيفاً “لقد قمنا خلال العقد الاخير بحماية 5 الاف سفينة من قراصنة البحر”.

وتابع الادميرال كاوياني أن “المجموعات البحرية الايرانية ناشطة بصورة مستقلة وهنالك الآن المجموعة البحرية الـ 69 متواجدة في المياه الدولية”.

واشار الى “الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة الايرانية بنسبة مائة بالمائة في جميع المجالات خاصة القوة البحرية والصاروخية”، قائلاً “اليوم وبفضل القيادة الحكيمة والذكية للقائد العام للقوات المسلحة فان هذه القوات تدافع عن سيادة اراضي البلاد وسترد بكل حزم على اي اعتداء”.

المصدر: ارنا