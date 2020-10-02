طبيب ترامب: الرئيس الأميركي سيستطيع القيام بواجباته بغض النظر عن إصابته بفيروس كورونا

رأى الطبيب شون كونلي، المعالج للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الأخير، “سيستطيع القيام بمهامه بغض النظر عن إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”. وجاء في بيان الطبيب الأميركي، المرسل للمتحدث الرسمي باسم ترامب “تلقيت تأكيدًا مساء اليوم يفيد أن الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب أثبتت إصابتهم بفيروس “كوفيد-19″. الرئيس والسيدة الأولى يبليان بلاءً حسناً في الوقت الحالي ، ويخططان للبقاء في البيت الأبيض أثناء تعافيهما”.

هذا وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إصابته بفيروس “كوفيد-19” وكذلك زوجته ميلانا ترامب، مؤكدا على أنهما “سيبدأن الحجر الصحي والتعافي على الفور”.

المصدر: سبوتنيك