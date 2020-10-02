غرفة التحكم المروري: تصادم بين 3 مركبات محلة انفاق #المطار باتجاه #بيروت -الاضرار مادية و #حركة_المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2020 - 10:00
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الصحة اللبنانية: 1248 إصابة و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات الى 40868 والوفيات الى 374
القاضي فادي صوان يصدر مذكرتي توقيف غيابيتين في حق مالك السفينة التي نقلت مواد نيترات الأمونيوم الى لبنان وكذلك قبطانها
القاضي صوان أحال الأوراق الى النيابة العامة التمييزية التي طلبت من الأنتربول إصدار تعميم دولي للقبض عليهما
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي الشائعات التي يروجها البعض عن إصابة رئيس الجمهورية بفيروس كورونا
الوزير حسن: طالما ان سعر الدولار الرسمي محدد من مصرف لبنان والدعم مستمر فزيادة تعرفة المستشفيات وسعر الدواء ليس مطروحا
نقيب المستشفيات الخاصة: أتوجه إلى حاكم مصرف لبنان بالتشديد على ضرورة تسهيل عملية دعم المواد الطبية
الخارجية السورية: دمشق كانت وستبقى ضد أي اتفاق أو معاهدات مع العدو الإسرائيلي
الخارجية السورية: التجارب السابقة أثبتت أن التطبيع مع العدو لم يزده إلا صلافة ولم يزد العرب إلا ضعفا وتشرذما
مجلس الوزراء السوري: إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي أمام المسافرين وفق الشروط والمعايير التي تضمن السلامة العامة
الخارجية الأميركية: لا يمكننا ان نتهاون مع أي تهديد بسفارتنا في بغداد ولن نتردد في اتخاذ خطوات لحمايتها
الرئيس الإيراني لنظيره الصيني: إبرام خطة الشراكة الاستراتيجية الشاملة يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقرار الدولي
رئيس أرمينيا: إذا لم يتدخل المجتمع الدولي لإيقاف الحرب في قره باغ فإن القوقاز سيتحول إلى مشكلة معقدة
رؤساء روسيا والولايات المتحدة وفرنسا يدعون يريفان وباكو الى التعهد باستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة
روسيا والولايات المتحدة وفرنسا تدين بشدة تصعيد العنف في كراباخ وتدعو الى وقف فوري للأعمال القتالية
الرئيس التركي: السبيل الوحيد لإحلال السلام في كراباخ هو سحب يريفان قواتها بالكامل من المنطقة
الخارجية الروسية: وزيرا الخارجية في روسيا وتركيا يؤكدان الاستعداد لتنسيق العمل لتحقيق الاستقرار في كاراباخ
الخارجية الروسية: التصريحات العدوانية لطرف ثالث حول كراباخ غير بناءة وغير مسؤولة وتزعزع الوضع في القوقاز
ترامب يعلن إصابته بفيروس كورونا بعد خضوعه لفحص أعطى نتيجة إيجابية
الدفاع الآذرية نشرت مشاهد لتدمير راجمات صواريخ غراد أرمينية خلال المعارك المحتدمة في إقليم ناغورني قره باخ
العفو الدولية: وفاة 3 أشخاص على الأقل في مراكز احتجاز في السعودية يعتقل فيها آلاف المهاجرين الإثيوبيين
العفو الدولية دعت الرياض إلى الإفراج عن المهاجرين وتسهيل عودتهم إلى بلادهم بالتنسيق مع السلطات الإثيوبية
تراجع أسعار الأسهم في السوق الآجلة الاميركية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب إصابته بكورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للمعارك في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وقوات تدعمها أرمينيا
وزير الخارجية التركي: لدى أذربيجان الإمكانية لتحرير أراضيها المحتلة ونحن مستعدون لتقديم الدعم العسكري لها عندما تطلبه
الرئيس الفرنسي: سنلعب دورا في إيقاف الحرب بين أـرمينيا وأذربيجان ونرفض التصريحات التركية التي تزيد من حدة التوتر
مجموعة ديزني تعتزم إلغاء 28 ألف وظيفة في الولايات المتحدة على خلفية تراجع الطلب جراء فيروس كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
غرفة التحكم المروري: تصادم بين 3 مركبات محلة انفاق #المطار باتجاه #بيروت -الاضرار مادية و #حركة_المرور كثيفة في المحلة
منذ 10 mins
2 October، 2020
انفاق المطار
حوادث السير في لبنان
غرفة التحكم المروري
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