غرفة التحكم المروري: تصادم بين 3 مركبات محلة انفاق #المطار باتجاه #بيروت -الاضرار مادية و #حركة_المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2020 - 10:00

غرفة التحكم المروري: تصادم بين 3 مركبات محلة انفاق #المطار باتجاه #بيروت -الاضرار مادية و #حركة_المرور كثيفة في المحلة

منذ 10 mins 2 October، 2020
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