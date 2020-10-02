وزارة الصحة: 7 حالات إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت في 29 و30 الحالي

افادت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 29/9/2020 بالإضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص لرحلات وصلت في 30/9/2020، وأظهرت النتائج وجود 7 حالات إيجابية.

وجاءت نتائج 29/9/2020 كالتالي:

“رحلة جدة : شركة MEA الرقم 369 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ الرقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA الرقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA الرقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA الرقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA الرقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 266 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 826 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 30/9/2020 كالتالي:

رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 826 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 711 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة لاواندا : شركة DTD الرقم 7688 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية الرقم 139 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية الرقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus الرقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 828 (حالة واحدة إيجابية)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام