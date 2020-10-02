هبوط في بورصات آسيوية وتراجع عملتي أستراليا ونيوزيلندا بعد إصابة ترامب وزوجته بكورونا

شهدت بورصات في آسيا اليوم الجمعة تراجعا بعد الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته بفيروس كورونا المستجد، كذلك تراجعت عملتي أستراليا ونيوزيلندا أمام الدولار الأمريكي.

وانخفض مؤشر “نيكي” الياباني، بحلول الساعة 08:40 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.78% إلى 23003 نقطة، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وذكرت وكالة “رويترز” أن الهبوط جاء بعدما أظهرت اختبارات الرئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا ترامب لفيروس COVID-19 نتائج إيجابية.

وقد يسبب النبأ موجة جديدة من التقلب في السوق إذ يتأهب المستثمرون للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل التي ستشهد منافسة حامية.

كما تراجع مؤشر الأسهم S&P/ASX بنسبة 1.54% إلى 5782 نقطة. وفي الصين، تراجع مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.20% إلى 3218 نقطة.

وفي سوق العملات، قفز الدولار، حيث صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.12% إلى 93.81 نقطة، وبلغ الين، الذي يعتبر ملاذا آمنا أعلى مستوياته في الأسبوع.

وارتفعت العملة الأمريكية نحو نصف بالمئة مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الشديدي التأثر بالمخاطرة.

وتراجع الدولار النيوزيلندي أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.32% إلى 0.6629 دولار نيوزيلندي، أما الدولار الأسترالي فقد هبط بنسبة 0.60% مقابل العملة الأمريكية إلى 0.7142 دولار أسترالي للدولار.

بينما صعد الين بنحو 0.3% إلى 105.27 للدولار وهو أعلى مستوياته منذ يوم الاثنين الماضي.

المصدر: رويترز