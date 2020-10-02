خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا: 16 حالة ايجابية جديدة

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 16 حالة إيجابية جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، موزعة كالآتي:

– زغرتا: 3.

– مرياطة:1.

– مجدليا:6.

– الفوار: 2.

– كفرحاتا:1.

– سبعل:1.

– علما:1.

– بسلوقيت:1.

وجددت الخلية تأكيد “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، مناشدة المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”، متمنية لهم الشفاء العاجل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام