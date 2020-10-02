أ.ف.ب: ترامب يعلن إصابته بوباء كوفيد-19 مع زوجته ميلانيا بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2020 - 08:28
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الصحة اللبنانية: 1248 إصابة و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات الى 40868 والوفيات الى 374
الرئيس بري يعلن عن اتفاق إطار يمثل قاعدة لانطلاق المفاوضات غير المباشرة مع العدو حول ترسيم الحدود البرية والبحرية
الرئيس بري: إتفاق الإطار حول ترسيم الحدود البرية والبحرية حصل في التاسع من شهر تموز
الرئيس بري: لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته لا يستطيع أحد تهديده وحقنا سنأخذه
رئاسة الجمهورية اللبنانية: الرئيس ميشال عون رحب بإعلان التوصل الى اتفاق اطار للتفاوض على ترسيم الحدود الجنوبية
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي الشائعات التي يروجها البعض عن إصابة رئيس الجمهورية بفيروس كورونا
الوزير حسن: طالما ان سعر الدولار الرسمي محدد من مصرف لبنان والدعم مستمر فزيادة تعرفة المستشفيات وسعر الدواء ليس مطروحا
نقيب المستشفيات الخاصة: أتوجه إلى حاكم مصرف لبنان بالتشديد على ضرورة تسهيل عملية دعم المواد الطبية
الخارجية السورية: دمشق كانت وستبقى ضد أي اتفاق أو معاهدات مع العدو الإسرائيلي
الخارجية السورية: التجارب السابقة أثبتت أن التطبيع مع العدو لم يزده إلا صلافة ولم يزد العرب إلا ضعفا وتشرذما
مجلس الوزراء السوري: إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي أمام المسافرين وفق الشروط والمعايير التي تضمن السلامة العامة
الخارجية الأميركية: لا يمكننا ان نتهاون مع أي تهديد بسفارتنا في بغداد ولن نتردد في اتخاذ خطوات لحمايتها
الرئيس الإيراني لنظيره الصيني: إبرام خطة الشراكة الاستراتيجية الشاملة يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقرار الدولي
رئيس أرمينيا: إذا لم يتدخل المجتمع الدولي لإيقاف الحرب في قره باغ فإن القوقاز سيتحول إلى مشكلة معقدة
رؤساء روسيا والولايات المتحدة وفرنسا يدعون يريفان وباكو الى التعهد باستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة
روسيا والولايات المتحدة وفرنسا تدين بشدة تصعيد العنف في كراباخ وتدعو الى وقف فوري للأعمال القتالية
الرئيس التركي: السبيل الوحيد لإحلال السلام في كراباخ هو سحب يريفان قواتها بالكامل من المنطقة
الخارجية الروسية: وزيرا الخارجية في روسيا وتركيا يؤكدان الاستعداد لتنسيق العمل لتحقيق الاستقرار في كاراباخ
الخارجية الروسية: التصريحات العدوانية لطرف ثالث حول كراباخ غير بناءة وغير مسؤولة وتزعزع الوضع في القوقاز
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الإتحاد الأوروبي يباشر آلية ضد لندن لمحاولتها التخلي عن أجزاء من اتفاق بريكست
"موديرنا" الأميركية: نتائج الاختبارات السريرية على لقاحنا ضد كورونا لن تظهر قبل الـ25 من الشهر المقبل
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للمعارك في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وقوات تدعمها أرمينيا
وزير الخارجية التركي: لدى أذربيجان الإمكانية لتحرير أراضيها المحتلة ونحن مستعدون لتقديم الدعم العسكري لها عندما تطلبه
الرئيس الفرنسي: سنلعب دورا في إيقاف الحرب بين أـرمينيا وأذربيجان ونرفض التصريحات التركية التي تزيد من حدة التوتر
مجموعة ديزني تعتزم إلغاء 28 ألف وظيفة في الولايات المتحدة على خلفية تراجع الطلب جراء فيروس كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
أ.ف.ب: ترامب يعلن إصابته بوباء كوفيد-19 مع زوجته ميلانيا بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية
منذ 20 mins
2 October، 2020
عاجل
الولايات المتحدة
ترامب
كورونا في اميركا
ميلانيا
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