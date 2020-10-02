أ.ف.ب: ترامب يعلن إصابته بوباء كوفيد-19 مع زوجته ميلانيا بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2020 - 08:28

أ.ف.ب: ترامب يعلن إصابته بوباء كوفيد-19 مع زوجته ميلانيا بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية

منذ 20 mins 2 October، 2020
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