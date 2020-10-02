ماكرون: الاتحاد الأوروبي يؤكد من جديد على ضرورة مواصلة الحوار مع الصين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الاتحاد الأوروبي يؤكد من جديد الرغبة المشتركة في مواصلة الحوار الاستراتيجي مع الصين.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي له في ختام اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي” لقد أثبتنا أيضا وحدتنا في رغبتنا في إجراء حوار مع الصين من خلال تبني بيان مشترك ” بهذا الصدد.

وأضاف الزعيم الفرنسي ” نريد مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تحقيق الوحدة في الحوار الاستراتيجي مع الصين وليس إجراؤه بطريقة منعزلة، إذا جاز التعبير”.

ولفت ماكرون إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم مواصلة الحوار مع الصين في الأشهر المقبلة ، بما في ذلك موضوع المناخ.

الجدير بالذكر أن الصين تسعى جاهدة لتطوير العلاقات الاقتصادية وغيرها مع مختلف الأطراف الفاعلة على الساحة العالمية، من بينها الاتحاد الأوروبي، ما يكتسب أهمية قصوى في ظل حروب تجارية مع الولايات المتحدة.

المصدر: وكالة سبوتنيك