بلدية حارة صيدا تعلن أنها تتجه لإعلان حالة الطوارئ بعد ازدياد اعداد المصابين كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2020 - 08:28

بلدية حارة صيدا تعلن أنها تتجه لإعلان حالة الطوارئ بعد ازدياد اعداد المصابين كورونا

منذ 59 mins 2 October، 2020
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