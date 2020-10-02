أ.ف.ب: ترامب وزوجته ميلانيا يعزلان نفسيهما بانتظار صدور نتائج اختبار كوفيد-19 الذي خضعا له بعدما تأكدت إصابة مستشارته بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2020 - 08:28

أ.ف.ب: ترامب وزوجته ميلانيا يعزلان نفسيهما بانتظار صدور نتائج اختبار كوفيد-19 الذي خضعا له بعدما تأكدت إصابة مستشارته بفيروس كورونا

منذ 1 ساعة 2 October، 2020
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