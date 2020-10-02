تركيا تعلن التوصل إلى “تفاهم مشترك حول مبادئ عامة” مع اليونان بشأن شرق المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، توصلها إلى تفاهم مشترك مع الجانب اليوناني حول “مبادئ عامة” لتسوية التوتر العسكري بينهما في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “الوفدين العسكريين التركي واليوناني توصلا إلى تفاهم مشترك حول مبادئ عامة خلال اجتماعات في مقر الناتو”.

وأضاف البيان: “من المقرر عقد الاجتماع المقبل لمناقشة التفاصيل الفنية لتنسيق أداء عناصر الأمن لمهامهم في شرق البحر الأبيض المتوسط يوم 5 أكتوبر 2020 بمقر الناتو”.

وقد أعلن حلف شمال الأطلسي، في وقت سابق من الخميس، عن تشكيل آلية عسكرية لفض النزاع بين تركيا واليونان في منطقة شرق المتوسط.

وتشهد منطقة شرق المتوسط منذ أشهر توترا بالغا على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن دعمه لموقفهما، منتقدا الإجراءات التركية “غير القانونية”.

المصدر: وكالات