البرازيل تسجل 36157 إصابة و728 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت البرازيل، مساء الخميس، عن تسجليها 36157 إصابة و728 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 36157، مقابل 33413 في إحصائية الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 4847092 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 728 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، مقابل 1031 في بيانات الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 144680 حالة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وانخفضت حصيلة الإصابات والوفيات اليومية في البرازيل بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة لكن المتخصصين في مجال الصحة يراقبون مدنا بعينها تحسبا للموجة الثانية المحتملة.

المصدر: وكالات