الأردن: وزارة الخارجية تعلن إصابة 16 موظفا بفيروس كورونا

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله علي الفايز، إن الفحوصات الطبية الدورية لموظفي الوزارة كشفت عن إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الخارجية تواصلت مع وزارة الصحة لإجراء فحوصات لموظفي الوزارة، مشيرا إلى أن الفحوصات كشفت عن إصابة 16 موظفا وجميعهم يخضعون حاليا للإجراءات وفق البروتوكول الصحي المعمول به من حيث إجراءات الحجر أو العزل.

وبين الفايز أنه سيتم التوقف عن استقبال المراجعين، وسيتم تعقيم المباني وإيجاد آلية بالسرعة القصوى لاستقبال المراجعين والإعلان عنها.

كما أكد أنه سيتم خفض أعداد الموظفين للحد الأدنى وفقا للدليل الإرشادي للعودة للعمل في القطاع العام، وإجراء فحوصات دورية، والالتزام بالقواعد والبروتوكولات الصحية المطلوبة.

وسجلت في الأردن يوم الخميس 1276 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة لتسجيل 12 وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 13101 حالة، والوفيات إلى 73 حالة، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.

المصدر: وكالات