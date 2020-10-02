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October 2 2020 - 00:50

قوى الامن الداخلي: أشغال في نفق سليم سلام لخمسين يوما ليلا

منذ 23 mins 2 October، 2020
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان أن “إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال تبليط جدران مداخل نفق سليم سلام ومخارجه، اعتبارا من مساء الخميس 1-10-2020 ولمدة 50 يوما تقريبا، بإستثناء أيام الآحاد والعطل الرسمية.

وستؤدي هذه الأشغال إلى منع المرور، وتحويل السير إلى الطريق العلوي (فوق النفق)، يوميا من الساعة 20:30 ولغاية الساعة 5:00 من فجر اليوم التالي، وعلى مرحلتين، وفقا للآتي:

المرحلة الأولى: المسلك الشرقي (المتجه من المدينة الرياضية إلى وسط بيروت)، تستكمل أعمال مرحلة أشغال سابقة، فيمنع المرور في الفترة المحددة أعلاه، على هذا المسلك، اعتبارا من تاريخ 1-10-2020 ولمدة ثمانية أيام.

المرحلة الثانية: المسلك الغربي (المتجه من وسط بيروت إلى المدينة الرياضية) منع المرور في الفترة المحددة أعلاه، على هذا المسلك لمدة 40 يوما، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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