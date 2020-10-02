6 جرحى في حادثي سير على طريق الضنية ـ طرابلس

أصيب ستة أشخاص بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة حادثي سير وقعا على الطريق الرئيسية التي تربط بين الضنية ومدينة طرابلس.

الحادث الأول وقع في بلدة كفرشلان حيث اصطدمت ثلاث سيارات ببعضها البعض ، بينها شاحنة رافعة تابعة لبلدية بخعون، وأسفر الحادث عن سقوط أربعة جرحى بينهم طفل وامرأة، وقد جرى نقلهم بواسطة سيارات إسعاف تابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية إلى مستشفيات طرابلس والجوار. وأفيد أن حالة أحد الجرحى حرجة.

أما الحادث الثاني فوقع في بلدة مراح السراج بين دراجتين ناريتين وادى الى سقوط جريحين. وقد تم نقل جريح إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي من قبل جهاز الطوارىء والإغاثة، بينما نقل الأهالي الجريح الآخر.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام