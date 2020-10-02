بلدية الحدت: وقف الانشطة الاجتماعية واقفال دور العبادة والنوادي والمقاهي لغاية 8 الحالي لمواجهة الفيروس

اصدر رئيس بلدية الحدت – سبنيه – حارة البطم جورج ادوار عون، قرارا حمل الرقم 233 /ا.د اشار فيه الى انه في “اطار اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة الامراض الوبائية وحماية صحة الافراد والصحة العامة، وحفاظا على مقتضيات السلامة العامة وضرورة اتخاذ التدابير التنظيمية لمواجهة انتشار وباء الكورونا والحد من تفاقم الوضع المستجد، يقرر ما يلي:

المادة الاولى:

تقفل اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة 2 تشرين الاول ولغاية مساء الخميس 8 تشرين الاول كافة:

– دور العبادة.

– انشطة الجمعيات على انواعها.

– محلات الارغيلة بما فيها خدمة التوصيل الى المنازل.

– النوادي والملاعب الرياضية.

– محلات العاب التسلية الالكترونية.

– المقاهي.

– المطاعم باستثناء Delivery و Take Away.

– صالونات التجميل وصالونات التزيين النسائية والحلاقة الرجالية.

المادة الثانية:

تمنع التجمعات والاحتفالات على انواعها طيلة المدة المذكورة اعلاه.

المادة الثالثة:

تجري مراجعة اجراءات الاقفال بعد انتهاء المهلة على ضوء تطور الوضع الوبائي.

المادة الرابعة:

تكليف الشرطة البلدية بالتنسيق والتعاون مع القوى الامنية التشدد في تطبيق الاجراءات المذكورة اعلاه تحت طائلة تحرير محاضر الضبط والاقفال بحق المخالفين”.

بيان

وكان رئيس البلدية اصدر بيانا توضيحيا اشار فيه الى انه “تداركاً للأسوأ وبعد التفشي الخطير والمتفلت لوباء الكورونا في الحدت، لجأت بلديتنا مضطرة الى إجراءات إستثنائية صارمة، منها محاضر الضبط وتحويل بعض المخالفين الى النيابة العامة وإقفال بعض المؤسسات وتوقيف الأنشطة الاجتماعية والاحتفالات الدينية على تنوعها. إنني وإذ أتأسف وأعتذر ممن تسببت لهم هذه الإجراءات بأي حرج أو خسارة أو تعديل في نمط حياتهم أو مناسباتهم المقررة ، أشدد على أن الأولوية كانت وتبقى الحفاظ على السلامة العامة والحؤول دون فقدان الأرواح، شاكرا تفهمكم وتجاوبكم وتعاونكم ، وسائلاً الله السلامة والصحة لجميعكم”.

كما اصدرت البلدية إنذارا جاء فيه: “ان تفشي فيروس الكورونا بلغ أعلى مستوياته ( 46 إصابة خلال الساعات ال 24 الماضية).الاستهتار ممنوع، زمن التوعية والنصح والتسامح إنتهى، الخروج من المنزل من دون كمامة يعرض المخالف للضبط والغرامة، عدم التزام وسائل النقل العمومية بالإجراءات الوقائية (تعقيم – كمامة – عدد محدد من الركاب ) يعرّض المخالفين للغرامة والحجز، المحلات والمؤسسات والنوادي والجمعيات ودور العبادة غير القادرة على التزام إجراءات الوقاية (أخذ حرارة القيّمين والموظفين والزبائن والرواد والمصلين – التعقيم – المسافة الآمنة)، مدعوة للاقفال الطوعي، وأية مخالفة تعرض المحل أو المؤسسة للغرامة والإقفال، كما ان مخالفة الأفراد المصابين بالفيروس ومخالطهيم لإجراءات العزل والحجر تعرض المخالفين للاحالة الى النيابة العامة وللعقوبات المنصوص عليها قانونا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام