تقرير مستشفى رفيق الحريري: 85 اصابة و27 حالة حرجة ولا وفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2020 - 02:18

تقرير مستشفى رفيق الحريري: 85 اصابة و27 حالة حرجة ولا وفيات

منذ 56 mins 2 October، 2020
مستشفى الحريري
لبنان

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

وجاء في التقرير:
“- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 774 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 85.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 19.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 484 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 27.

– حالات وفاة: 0”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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