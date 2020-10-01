خلية الازمة في القبيات: النتائج الايجابية اصبح عددها 75

صدر عن خلية الأزمة في القبيات بيان جاء فيه :إن النتائج الإيجابية أصبح عددها (75) حتى هذه الساعة ، بعد ان صدرت كل نتائج الفحوصات التي تم إجراؤها في مختبر مستشفى هيكل وفي مختبر جامعة البلمند. أما الفحوصات التي تمّ إجراؤها في مختبرات Rodolphe Mérieux و مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي فلن تصدر الليلة بل غدا.

واشارت الى انه ستصل رسالة نصية sms تحت عنوان Results PCR لكل الأرقام التالية:

أ- كل من صدرت نتائجه وهي سلبية (مرحلة اولى هذه الليلة)

ب- كل من لن تصدر نتائجه قبل الغد (مرحلة ثانية هذه الليلة)

وذكرت كل المحجورين (الإيجابيين) او المخالطين الإلتزام التام بالحجر الكامل تحت طائلة المسؤولية القانونية بالتنسيق مع بلدية القبيات والقوى الأمنية و طالبت كل المواطنين بالتبليغ الفوري عن أي خرق للحجر من قبل أي منهم على الخطين الساخنين.

كما ذكرت أصحاب النتائج السلبية من ذوي التخالط المباشر من الدرجة الأولى بإلزامية الحجر المنزلي لمدة سبعة أيام من تاريخ صدور النتائج.

ودعت الجميع وخاصة كل من لديه عوارض او تخالط بضرورة التواصل معها على الأرقام التالية(اتصال او واتساب)70/703392 –71/743192 و وتمنت لجميع المصابين الشفاء ولجميع أهل البلدة بدوام الصحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية