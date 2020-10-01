إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال عقب اقتحام قرية سبسطية قضاء نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2020 - 23:12

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال عقب اقتحام قرية سبسطية قضاء نابلس

منذ 24 mins 1 October، 2020
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