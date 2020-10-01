خلية الأزمة في القبيات: عدد الاصابات بوباء كورونا بلغ 75

قالت خلية الأزمة في القبيات شمال لبنان ان عدد الاصابات بوباء كورونا بلغ 75.

وذكرت الخلية “كل المحجورين (الإيجابيين) او المخالطين الإلتزام التام بالحجر الكامل تحت طائلة المسؤولية القانونية بالتنسيق مع بلدية القبيات والقوى الأمنية و طالبت كل المواطنين بالتبليغ الفوري عن أي خرق للحجر من قبل أي منهم على الخطين الساخنين”.

كما ذكرت الخلية “أصحاب النتائج السلبية من ذوي التخالط المباشر من الدرجة الأولى بإلزامية الحجر المنزلي لمدة سبعة أيام من تاريخ صدور النتائج”، ودعت “الجميع وخاصة كل من لديه عوارض او تخالط بضرورة التواصل معها على الأرقام التالية(اتصال او واتساب)70/703392 –71/743192″، وتمنت “لجميع المصابين الشفاء ولجميع أهل البلدة بدوام الصحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام