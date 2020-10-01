بلدية البابلية: 18 اصابة ايجابية مثبتة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2020 - 23:12

بلدية البابلية: 18 اصابة ايجابية مثبتة

منذ 32 mins 1 October، 2020
لبنان كورونا
لبنان

اعلنت بلدية البابلية عن تسجيل حالة كورونا إيجابية (covid19) جديدة مؤكدة لمقيم وهو مخالط ويخضع للحجر المنزلي مع جميع أفراد عائلته بمتابعة مباشرة من اللجنة المختصة في البلدية. وفي المقابل سجلت حالة شفاء جديدة هي الخامسة في هذا الأسبوع ، وبذالك يكون قد أستقر مجموع عدد الحالات الأيجابية المؤكدة حاليا في البلدة على ثماني عشرة إصابة مثبتة فقط.

وشددت على المخالطين الذين جاءت نتيجة فحوصاتهم سلبية بضرورة أستكمال فترة الحجر المنزلي أربعة عشر يوما من تاريخ المخالطة للحالة الأيجابية كتدبير أحترازي.

ودعت الى “التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين، متمنين الا يصيبهم مكروه وللحالات المصابة الشفاء العاجل”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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