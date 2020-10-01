مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الخميس 1-10-2020

بخطوطٍ حمراءَ رسَّمَ الرئيسُ نبيه بري حدودَ التفاوضِ غيرِ المباشرِ معَ العدوِ الصهيوني لاسترجاعِ كاملِ الحقوق. وباتفاقِ اطارٍ سلَّمَ المهمةَ التي عَمِلَ عليها لعقدٍ من الزمن.

لاءاتٌ ثلاثٌ محميةٌ بمعادلةٍ ثلاثية:

– لا تفاوضَ مباشراً كما كانَ يريدُ الصهاينة، اي لا تفاوضَ دبلوماسياً وانما بالبزةِ العسكريةِ وعبرَ وسيطٍ وفي مقرِ الاممِ المتحدة، ما يؤكدُ حالَ العداءِ معَ الكيانِ الصهيوني.

– لا فصلَ بينَ البرِّ والبحرِ كما كانَ يرجو العدوُ وانما تلازمٌ بينَ المسارين.

– لا تنازلَ عن نقطةِ ماءٍ ولا حبةِ ترابٍ كما هي القاعدةُ الحاكمةُ على الدوام.

لاءاتٌ لن تستحيلَ كتلكَ العربيةِ تطبيعاً او تكاملاً معَ الصهاينة، بل لاءاتٌ لبنانيةٌ ستبقى محميةً بالمعادلةِ الثلاثية: الجيشِ والشعبِ والمقاومة – كما قالَ الرئيسُ بري – لاسترجاعِ كاملِ الحقوق.

رئيسُ الجمهوريةِ رحبَ بالخطوةِ واكدَ انه سيتولى المفاوضةَ وفقاً لاحكامِ الدستور، بدءاً من تأليفِ الوفدِ المفاوضِ ومواكبةِ مراحلِ التفاوض. فيما يسعى الاميركيُ والاسرائيليُ لوضعِها في خانةِ التأويل، عسى ان يتمكنا من تحويرِها انجازاً للرئيسينِ المأزومينِ دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو.

خطوةٌ في مشوارٍ طويل، والامورُ بخواتيمِها، فيما قالت وزيرةُ الدفاعِ اللبنانيةُ زينة عكر اِنَ هذه المهمةَ الملقاةَ على عاتقِ الجيشِ تحتمُ علينا الحفاظَ على سيادتِنا وحقوقِنا كاملةً.

حقوقٌ عندَ الحدودِ يعملُ اللبنانيونَ لاسترجاعِها، وادنى حقوقِ اللبنانيينَ من طِبابةٍ وغذاءٍ ونفطٍ ودواءٍ سُلبت بمؤامرةٍ بينَ حكامِ المالِ والسياسة، ووُضعت في بازاراتِ الضغطِ والاستثمار.

وفيما كَثُرَ الحديثُ عن وقفِ الدعم، ومُضِيِّ بعض المستشفياتِ خطوةً نحوَ رفعِ التعرفةِ الاستشفائية، كان قرارُ وزيرِ الصحةِ بعدَ لقاءٍ معهم بأنْ لا رفعَ للتعرفةِ الآن، وانَ العملَ جارٍ لاستيعابِ الامور.

وفيما الامورُ اللبنانيةُ في مستنقعاتِ الابتزازِ والاشتباك، مشهدُ اعتزازٍ من الماضي القريب،تكشفُ عنه المنارُ ضمنَ اسرارِ التحريرِ الثاني، يومَ كانَ المقاومونَ يُسطِّرونَ اَعزَّ الانتصاراتِ على التكفيريينَ بقيادةِ وحضورِ سماحةِ الامينِ العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

المصدر: قناة المنار