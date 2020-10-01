أكثر من 30 إصابة بكورونا في بلدة بيت شاما البقاعية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 1 2020 - 21:40

أكثر من 30 إصابة بكورونا في بلدة بيت شاما البقاعية

منذ 2 ساعة 1 October، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

أشار مسؤول الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في البقاع محمد باقر ابو ديا إلى أن “أولى إصابات الكورونا في بلدة بيت شاما ظهرت عند موظفين يعملون في سوبر ماركت بالقرية وبعد إجراء فحوصات الـ PCR بانت نتائج إيجابية لـ 11 حالة، وعند استكمال الفحوصات تبين وجود 26 إصابة، وارتفع العدد إلى ما يزيد عن 30 حالة مؤكدة”.

وقال ابو ديا الخميس “بعض المخالطين للحالات المؤكدة، رفضوا الحجر المنزلي وأكملوا حياتهم بشكل طبيعي، ما أثار الهلع من انتشار للوباء يطال أبناء البلدة والقرى المحيطة”، واعتبر أن “تدخل البلدية وقرار المحافظ بشير خضر بإعلان العزل، يهدف إلى إجبار المخالطين على الحجر المنزلي وإجراء الفحوصات للجميع”، وتابع “من كانت نتيجته سلبية يكمل الحجر المنزلي لمدة14 يوماً، أما النتائج الإيجابية فسيتم عزلها في الأماكن المخصصة للعزل، وإذا استدعت الحاجة ينقلون إلى المستشفيات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة