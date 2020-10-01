اليمن: 13 غارة جوية للعدوان على عدة محافظات وعشرات الخروقات لاتفاق الحديدة

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الخميس 13 غارة جوية صنعاء ومأرب والجوف ونجران.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان شن 4 غارات على مديرية ماهلية وغارتين على مديريتي العبدية ومجزر في محافظة مأرب و3 غارات على منطقة المهاشمة في مديرية خب والشعف بالجوف وغارة على مديرية همدان في محافظة صنعاء و3 غارات على منطقة الصوح قبالة نجران”.

وفي الحديدة ارتكبت قوى العدوان أكثر من 106 خروق لاتفاق التهدئة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها إحراق 6 منازل في الدريهمي و39 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و67 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

المصدر: موقع انصار الله