مراسل الموقع: سقوط ٧ جرحى اثر حادث سير مروع وقع على طريق عام بلدة كفرشلان المؤدية الى الضنية وقد هرعت سيارات الاسعاف وعملت على نقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2020 - 20:02
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الصحة اللبنانية: 1248 إصابة و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات الى 40868 والوفيات الى 374
الرئيس بري يعلن عن اتفاق إطار يمثل قاعدة لانطلاق المفاوضات غير المباشرة مع العدو حول ترسيم الحدود البرية والبحرية
الرئيس بري: إتفاق الإطار حول ترسيم الحدود البرية والبحرية حصل في التاسع من شهر تموز
الرئيس بري: لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته لا يستطيع أحد تهديده وحقنا سنأخذه
الوزير حسن: طالما ان سعر الدولار الرسمي محدد من مصرف لبنان والدعم مستمر فزيادة تعرفة المستشفيات وسعر الدواء ليس مطروحا
الوزير حسن: الوزارة تعمل بموجب القانون اللبناني وعلى الكل المشاركة بالحل ليس بالعكس ويكفي مزايدات على حساب أعصاب الناس
وزير الصحة حمد حسن: أي مستشفى تحتسب التعرفة على غير السعر الرسمي للدولار تعرض نفسها للمساءلة
نقيب المستشفيات الخاصة: أتوجه إلى حاكم مصرف لبنان بالتشديد على ضرورة تسهيل عملية دعم المواد الطبية
النائب قاسم هاشم عن قانون الدولار الطالبي: لن يشمل الطلاب الذين غادروا لبنان سنة 2020 - 2021
النائب حسين الحاج حسن: كتلة الوفاء للمقاومة لن تتوقف عن المطالبة بإقرار قانون العفو العام
آليات عسكرية إسرائيلية توغلت صباحا لمسافة محدودة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة بتغطية من طائرات العدو التجسسية
الخارجية السورية: دمشق كانت وستبقى ضد أي اتفاق أو معاهدات مع العدو الإسرائيلي
الخارجية السورية: التجارب السابقة أثبتت أن التطبيع مع العدو لم يزده إلا صلافة ولم يزد العرب إلا ضعفا وتشرذما
مجلس الوزراء السوري: إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي أمام المسافرين وفق الشروط والمعايير التي تضمن السلامة العامة
مجمع الفقه الإسلامي في السودان أفتى بعدم جواز التطبيع مع العدو الإسرائيلي في كل المجالات
قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي: المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ باتجاه اربيل تعتبر منطقة فراغ غير مسكونة
قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي: تم فتح تحقيق في الحادث وسيتم رصد الكاميرات لمعرفة من اين جاءت السيارة المحملة بالصواريخ
الرئيس الإيراني لنظيره الصيني: إبرام خطة الشراكة الاستراتيجية الشاملة يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقرار الدولي
وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون: على الاتحاد الأوروبي أن يقف بحزم تجاه تركيا
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية يدعوان إلى وقف القتال في ناغورني قره باغ
رئيس أرمينيا: إذا لم يتدخل المجتمع الدولي لإيقاف الحرب في قره باغ فإن القوقاز سيتحول إلى مشكلة معقدة
الكرملين يتهم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بالعمل مع نافالني
الإتحاد الأوروبي يباشر آلية ضد لندن لمحاولتها التخلي عن أجزاء من اتفاق بريكست
"موديرنا" الأميركية: نتائج الاختبارات السريرية على لقاحنا ضد كورونا لن تظهر قبل الـ25 من الشهر المقبل
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للمعارك في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وقوات تدعمها أرمينيا
وزير الخارجية التركي: لدى أذربيجان الإمكانية لتحرير أراضيها المحتلة ونحن مستعدون لتقديم الدعم العسكري لها عندما تطلبه
الرئيس الفرنسي: سنلعب دورا في إيقاف الحرب بين أـرمينيا وأذربيجان ونرفض التصريحات التركية التي تزيد من حدة التوتر
مجموعة ديزني تعتزم إلغاء 28 ألف وظيفة في الولايات المتحدة على خلفية تراجع الطلب جراء فيروس كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مراسل الموقع: سقوط ٧ جرحى اثر حادث سير مروع وقع على طريق عام بلدة كفرشلان المؤدية الى الضنية وقد هرعت سيارات الاسعاف وعملت على نقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة
منذ 29 mins
1 October، 2020
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