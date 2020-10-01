كورونا في لبنان.. تسجيل 7 وفيات و1248 إصابة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2020 - 20:02

كورونا في لبنان.. تسجيل 7 وفيات و1248 إصابة جديدة

منذ 31 mins 1 October، 2020
علم لبنان
علم لبنان
لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الخميس تسجيل 7 وفيات و1248 إصابة جديدة بكورونا.

 

كورونا

المصدر: بريد الموقع

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