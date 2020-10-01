مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية: الشائعات التي يروجها البعض عن إصابة الرئيس عون بالكورونا لا اساس لها من الصحة، والرئيس بخير ويواصل نشاطه واتصالاته كالمعتاد – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2020 - 20:02

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية: الشائعات التي يروجها البعض عن إصابة الرئيس عون بالكورونا لا اساس لها من الصحة، والرئيس بخير ويواصل نشاطه واتصالاته كالمعتاد

منذ 57 mins 1 October، 2020
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