جشي تفقد مستشفى قانا الحكومي وشكر وزير الصحة على تأمين الامكانات اللازمة لتأهيله

تفقد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين جشي الخميس مستشفى قانا الحكومي واطلع على مشروع تأهيله وتطويره وتجهيزاته الطبية الذي انطلق العمل به منذ حوالي الأسبوع.

وكان وعد به وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن خلال الجولتين اللتين قام بهما، ليكون على جهوزية عالية لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وشكر جشي وزير الصحة على “تأمين الإمكانات اللازمة والمطلوبة لتأهيل هذا المستشفى ووضعه على سكة العمل، ليكون جاهزا بعد فترة وجيزة لاستقبال المصابين”، وأشاد “بنشاط الوزير حسن الإستثنائي وجهوده الكبيرة في مواجهة أزمة كورونا ليس في منطقة الجنوب فحسب، وإنما في كل المناطق اللبنانية”.

وتمنى جشي على وزير الصحة “السير بالالتزام الذي قطعه لناحية تأهيل هذا المستشفى واستكمال المشروع وصولا إلى خواتيمه، ليكون مؤهلا لتحمل جزء من المشاكل الصحية للناس في منطقة صور”.

من ناحية ثانية، دعا جشي “كل المواطنين إلى التشدد والالتزام بتعليمات وزارة الصحة وتوجيهات القيادات المخلصة التي كانت ولا تزال الى جانب الناس، وذلك للحد من أعداد الاصابات بالكورونا، والتغلب والانتصار عليه في هذه المواجهة الكبيرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام