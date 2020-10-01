“الجهاد”: عدم قطع مسار الشراكة مع العدو سيكون له تداعيات ومصائب كبيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2020 - 20:02

“الجهاد”: عدم قطع مسار الشراكة مع العدو سيكون له تداعيات ومصائب كبيرة

منذ 1 ساعة 1 October، 2020
الجهاد الاسلامي
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الهندي أن “حركة الجهاد ستشارك في انتخابات المجلس الوطني إن جرت لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة للتحرير لا للتوقيع”.

وشدد الهندي الخميس على أن “المدخل لإنهاء الانقسام، هو استعادة الوحدة في ميدان المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي”، وحذر من “سياسة مواصلة الرهان على مناورات وتكتيكات صغيرة وسياسة الانتظار من أجل تغيرات هنا أو هناك”.

ولفت الهندي الى أن “عدم قطع مسار الشراكة مع العدو الصهيوني، سيكون له تداعيات ومصائب كبيرة تتعدى ما مضت من تداعيات”.

المصدر: فلسطين اليوم

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