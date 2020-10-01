تسجيل 3 اصابات بكورونا في بلدة مجدل سلم الجنوبية

أعلنت خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل – مرجعيون في تقريرها اليومي، انه “بناء على تقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، سجل اليوم ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا في مجدل سلم، حالة واحدة وافدة من بيروت الى بلدة مجدل سلم و5 حالات شفاء في بلدة الخيام”.

وتابع التقرير “بناء عليه فان عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 216 إصابة، 160 حالة شفاء، و8 حالات وفاة، و39 مصابا قيد المتابعة، 36 منها قيد الحجر المنزلي و3 حالات داخل مستشفى بنت جبيل الحكومي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام